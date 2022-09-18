Пименов выступил против товарищеских матчей сборной России

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов прокомментировал предстоящий сбор национальной команды, в ходе которого она проведёт товарищескую встречу с Кыргызстаном.

Экс-футболист считает, что в нынешней ситуации проводить товарищеские матчи не стоит, так как игры на выезде могут быть опасны для российских болельщиков.

«В нынешней непростой ситуации матчи сборной не имеют смысла, надо взять паузу. К тому же встаёт вопрос: если речь идёт про выездные матчи, то кто проработает вопросы безопасности болельщиков?

Да, какому-то поколению чуть не повезёт, что их пик придёт на отстранение, но рано или поздно нас вернут — тогда и покажем себя», — приводит слова Пименова Sport24.

Матч Кыргызстан — «Россия» состоится 24 сентября. Также в ноябре ожидаются встречи нашей национальной команды со сборными Ирана и Боснии.