Легенда «Спартака» Ловчев устроил жёсткий разнос сборной России

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев в жесткой манере раскритиковал игру подопечных Валерия Карпина в товарищеском поединке против национальной команды Киргизии.

«Я когда-то, когда наши играли с Хорватией, сказал, что ***** [кал] гоняют. Так эти вдвойне ***** [кал] гоняют. Они ничего не могут. Ничего нет у этой команды. Позорище полное», - эмоционально высказался ветеран в эфире телеканала «Матч Премьер».

Спарринг состоялся в Бишкеке и завершился волевой победой сборной России со счетом 2:1. Голы забили Соболев и Уткин. Это была первая игра национальной команды с ноября прошлого года.

Ожидается, что в конце осени подопечные Карпина сыграют еще два матча – с Ираном и Боснией и Герцеговиной.