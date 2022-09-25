Федун лаконично прокомментировал игру сборной России

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и его события попросили прокомментировать Леонида Федуна - бывшего президента московского «Спартака». Его комментарий был очень лаконичным.

- Игра сборной России против Киргизии сегодня? Там нечего комментировать, - цитирует Федуна издание «Спорт-экспресс».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.