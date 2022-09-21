Кафанов считает, что Сафонов способен достичь уровня Акинфеева

Тренер вратарей национальной сборной России Виталий Кафанов оценил шансы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова дорасти до уровня голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Может быть, при огромном трудолюбии Сафонов сможет достичь уровня Акинфеева. Но глобально — такой, как Акинфеев, рождается раз в несколько лет», — приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, Акинфеев защищал цвета национальной сборной с 2003 по 2018 год. Всего в составе национальной команды вратарь провёл 111 матчей. Сафонов же вызывается в первую команду страны с 2021 года, за это время он успел принять участие в семи официальных встречах.

Следующий матч сборной России запланирован на 24 сентября, когда подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с командой Кыргызстана.