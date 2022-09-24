Неуступчивый Кыргызстан показал зубы, но сборная России добыла волевую победу в Бишкеке

Сборная России провела товарищеский матч в Бишкеке.

Ох, как же давно мы не видели в деле нашу национальную сборную. Молодёжка за это время провела аж четыре товарищеских встречи – на выезде сыграли с Сербией, Болгарией, Белоруссией и Казахстаном, а взрослая команда попала под более серьёзное давление. И вот, наконец, собралась дружина Карпина вместе, провела пару тренировок и даже выехала на товарищеский матч в Бишкек, где нас ждала команда Киргизии.

Кроме Валерия Кичина Карпин (как и многие другие любители футбола) никого из сборной Киргизии выделить не смог, но команда уже дважды отбирается на Кубок Азии, примем во внимание. У россиян же не приехали легионеры (Головин, Миранчук), попросил отдых Зобнин, из-за травмы отчалил Захарян. В стартовом составе Валерий Карпин задействовал много новичков – Ежов, Бородин, Коваленко. Основа скорее была экспериментальной.

Поэтому не очень удивительно, что первый тайм остался за Кыргызстаном. Хозяева демонстрировали отличное движение, прессинг и явный недостаток класса компенсировали желанием. После аутов Кичина киргизы вообще запирали сборную России в своей штрафной площади. Гол Шукурова особо и не удивил. Алимардон слева вошёл в штрафную площадь, при бездействии Караваева и Осипенко убрал мяч под правую и пробил. От штанги мяч оказался в сетке – 1:0.

У сборной России ровным счётом ничего не получалось, но счёт наши футболисты сравняли моментально. Передача Бакаева нашла Фомина, а ногу Даниила нашёл подкат Абдурахманова. Пенальти от большого желания, не иначе. Соболев ударом с «точки» переиграл Токотаева – 1:1. Больше «первый» состав сборной России ничем не запомнился. После перерыва, как кажется, Карпин выпустил основу – тут и Джикия, и Баринов, и Кузяев, и Комличенко. Уткин, Макарчук, Хлусевич, Глушенков и Мостовой тоже имеют много опыта в РПЛ.

Но магического преображения не произошло. Существенно больше стал ходить мяч у команды Валерия Карпина, Кыргызстан будто стал играть более осмотрительно, но на количестве опасных моментов это не сказалось. Валерий Карпин задумчиво взирал с бровки и потирал бороду. Сборная России явно не выглядела более классной командой, чем команда Кыргызстана. Ну хоть заработала ростовская связка Уткин – Комличенко.

Для начала Даниил навешивал на Николая, разминая форварда, но это было не так опасно. А затем Уткин одной передачей разрезал оборону Кыргызстана, Комличенко вывалился один ни один, пробил, однако голкипер ногой сумел отвести угрозу. Победу сборная России в итоге добыла, и добыли её как раз эти же ребята. Комличенко поборолся за заброс из глубины, мяч отскочил на дугу штрафной площади к Уткину, и тот шикарным ударом попал в «девять» - 1:2.

Победила сборная России в Кыргызстане, но победила с таким скрипом, что обсуждений и мнений по этому матчу будет очень много.