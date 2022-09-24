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Неуступчивый Кыргызстан показал зубы, но сборная России добыла волевую победу в Бишкеке

 
24 Сентября 2022 • 18:54 Комментировать (6)
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России провела товарищеский матч в Бишкеке.

Протокол игры  
Киргизия1:2РОССИЯ
(1:0) Шукуров Алимардон24'  
  31'Соболев Александр Сергеевич (1:1)
  Даниил Уткин (1:2)
Токотаев ЕржанАкматов Айзар 69' (Алыкулов Гулжигит ( 69') Козубаев ТамирланКичин ВалерийЖыргалбек КайратСагынбаев Бекжан 47' (Мищенко Александр ( 47') Атабаев ЭрболАбдурахманов Одилжон 82' (Рустамов Турсунали ( 82') Мусабеков ФархатШукуров АлимардонМурзаев Мирлан 69' (Браузман Кристиян ( 69')
Запасные: Дуйшобеков БахтиярАхмедов МуролимжонБатырканов ЭрнестИзаков Кайрат
Сафонов МатвейОсипенко Максим 46' (Сильянов Александр ( 46') Глебов Данил 47' (Уткин Даниил ( 47') Бородин Сергей Алексеевич 46' (Кузяев Далер ( 46') Караваев Вячеслав 47' (Глушенков Максим ( 47') Круговой Данил 48' (Мостовой Андрей ( 48') Коваленко Александр 46' (Комличенко Николай ( 46') Фомин Даниил 47' (Хлусевич Даниил ( 47') Ежов Роман 47' (Джикия Георгий ( 47') Бакаев Зелимхан 46' (Макарчук Артём ( 46') Соболев Александр Сергеевич 46' (Баринов Дмитрий ( 46')
Запасные: Магкеев СтаниславКержаков МихаилШунин АнтонЧалов Фёдор
24 сентября.

 

Ох, как же давно мы не видели в деле нашу национальную сборную. Молодёжка за это время провела аж четыре товарищеских встречи – на выезде сыграли с Сербией, Болгарией, Белоруссией и Казахстаном, а взрослая команда попала под более серьёзное давление. И вот, наконец, собралась дружина Карпина вместе, провела пару тренировок и даже выехала на товарищеский матч в Бишкек, где нас ждала команда Киргизии.

Кроме Валерия Кичина Карпин (как и многие другие любители футбола) никого из сборной Киргизии выделить не смог, но команда уже дважды отбирается на Кубок Азии, примем во внимание. У россиян же не приехали легионеры (Головин, Миранчук), попросил отдых Зобнин, из-за травмы отчалил Захарян. В стартовом составе Валерий Карпин задействовал много новичков – Ежов, Бородин, Коваленко. Основа скорее была экспериментальной.

Поэтому не очень удивительно, что первый тайм остался за Кыргызстаном. Хозяева демонстрировали отличное движение, прессинг и явный недостаток класса компенсировали желанием. После аутов Кичина киргизы вообще запирали сборную России в своей штрафной площади. Гол Шукурова особо и не удивил. Алимардон слева вошёл в штрафную площадь, при бездействии Караваева и Осипенко убрал мяч под правую и пробил. От штанги мяч оказался в сетке – 1:0.

У сборной России ровным счётом ничего не получалось, но счёт наши футболисты сравняли моментально. Передача Бакаева нашла Фомина, а ногу Даниила нашёл подкат Абдурахманова. Пенальти от большого желания, не иначе. Соболев ударом с «точки» переиграл Токотаева – 1:1. Больше «первый» состав сборной России ничем не запомнился. После перерыва, как кажется, Карпин выпустил основу – тут и Джикия, и Баринов, и Кузяев, и Комличенко. Уткин, Макарчук, Хлусевич, Глушенков и Мостовой тоже имеют много опыта в РПЛ.

Но магического преображения не произошло. Существенно больше стал ходить мяч у команды Валерия Карпина, Кыргызстан будто стал играть более осмотрительно, но на количестве опасных моментов это не сказалось. Валерий Карпин задумчиво взирал с бровки и потирал бороду. Сборная России явно не выглядела более классной командой, чем команда Кыргызстана. Ну хоть заработала ростовская связка Уткин – Комличенко.

Для начала Даниил навешивал на Николая, разминая форварда, но это было не так опасно. А затем Уткин одной передачей разрезал оборону Кыргызстана, Комличенко вывалился один ни один, пробил, однако голкипер ногой сумел отвести угрозу. Победу сборная России в итоге добыла, и добыли её как раз эти же ребята. Комличенко поборолся за заброс из глубины, мяч отскочил на дугу штрафной площади к Уткину, и тот шикарным ударом попал в «девять» - 1:2.

Победила сборная России в Кыргызстане, но победила с таким скрипом, что обсуждений и мнений по этому матчу будет очень много.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Кыргызстан
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Комментарии (6)
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wild cat
24 Сентября 2022 в 19:14
ай..лихко и на стили прихлопнули кыргыстан..)) а ежыли ышо артемка придёт..))
CELTIC FROST
24 Сентября 2022 в 19:04
ребят. очевидный же шаг вперед сделан.целая многоходовочка) в 16-м. например. Катару 2:1 проигрывали. а вот теперь - волевая ПОБЕДА! Гордимся командОЙ! Наши парни - самые наши среди всех. Просто они недостаточно мобилизованы)
CERG
24 Сентября 2022 в 19:13
Но мы это.. своих не бросаем)..
ингерман
24 Сентября 2022 в 19:18
ай бросиц и кинуц это разные хлаголы.. )))
ARTUR
24 Сентября 2022 в 18:59
Мощнейшее выступление кудесников мяча и как писала Смородская они теперь возгордятся , это ж так мощно сыграть .
ингерман
24 Сентября 2022 в 18:58
ай разуделали млацшева браца как бох черипаху.. в адну калицку.. да и пажалели нямноха.. таперыча в финале за пачецное звание шампиньёна мира по таварнякам прыдеца в страшнай барьбе не на жизь сразица с самим братом-ынам.. да-да-да.. пора артемку из турещины возвращац.. А-ха-ха-ха! )))
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