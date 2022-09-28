Бывшему игроку сборной России пришла повестка в военкомат

Бывший полузащитник сборной России Сергей Гришин рассказал, что получил повестку в военкомат.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в нашей стране частичной мобилизации. Гришин завершил игровую карьеру в 2006 году.

«Повестку я обнаружил в почтовом ящике. Это произошло в первые дни после объявления частичной мобилизации.

Я пока не знаю, что должен делать дальше. Скрыться и уехать куда-то или наоборот собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра, но я обнаружил её только в час дня», — цитируют Гришина «Известия».

В период своей профессиональной карьеры Гришин выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Динамо», «Шинник» и «Анжи». В составе национальной сборной России полузащитник провёл три матча.