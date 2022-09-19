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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук — о выборе Сазонова: «Для сборной России — это не потеря»

 
19 Сентября 2022 • 17:15 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал решение защитника московского клуба Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

Орещук признался, что не считает Сазонова серьёзной потерей для национальной команды России. Также экс-спортивный директор не видит смысла уговаривать футболиста поменять своё решение.

«Для сборной России — это не потеря, как и для «Динамо». Теперь он будет иностранцем, а иностранцы должны быть сильнее русских, а он не сильнее Кутицкого. Если сейчас будет выбор между Кутицким и Сазоновым, то должен играть Кутицкий, потому что он россиянин», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днём».

Напомним, что Сазонов является воспитанником «Зенита». С лета пошлого года защитник находится в системе «Динамо». В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за «бело-голубых» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Сборная Грузии Роман Орещук Саба Сазонов
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