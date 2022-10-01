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Ковач — о возможном матче России и Чехии: «Какая к чёрту политика? Зачем это всё?»

01 Октября 2022 • 13:16 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Чехии.

По мнению Ковачича, такая встреча сейчас вряд ли может произойти из-за текущей политической ситуации в мире. 

«Я и Йиранек не понимаем, почему наша сборная и национальные команды других стран не могут играть товарищеские матчи с Россией. У нас там много друзей. Какая к чёрту политика? Зачем это всё?» — цитирует Ковача Sport24.

Напомним, Ковач защищал цвета «Спартака» в период с 2005 по 2009 год. Всего в составе «красно-белых» чешский защитник провёл 140 матчей, забив 13 голов и отдав восемь результативных передач.      

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Чехии Радослав Ковач
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