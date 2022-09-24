Джикия: «Безусловно, очень долго ждали сбор, поэтому, конечно же, сборная нужна»

Защитник сборной России Георгий Джикия в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с Киргизией (2:1).

- Насколько удалась игра в первом тайме, во втором? В первом вы смотрели со скамейки, а во втором - были в поле.

- Разные составы, вы заметили, что игра была достаточно тяжелой. Понятное дело, играли на выезде. В Киргизии очень гостеприимно встретили и гнали свою сборную вперед. Немного да, игра осложнилась, но самое главное - выиграли. Товарищеская игра, все прекрасно понимают. Самое главное - выиграли. Надеюсь, что без серьезных травм.

- Ожидали такого уровня сопротивления от Киргизии? Потому что там игроки, наверное, тоже хотят себя показать, даже в товарищеском матче.

- Конечно, да. Учитывая, что приехала сборная России. Многие ребята не понаслышке знают чемпионат. Кто-то захотел проявлять себя. Это было видно. Конечно, есть мастеровитые ребята у них. Хорошая сборная.

-Вы сказали о гостеприимстве. Сегодня как себя чувствовали на стадионе? Мне местные зрители говорили, что не расстроятся, даже если их сборная проиграет, потому что приехала Россия. Чувствовалось?

- Конечно, оглянитесь назад и посмотрите. В городе праздник. Приехала сборная, посмотрите, как поддерживают свою сборную. Конечно, сегодня хороший день. Киргизы немножечко тоже отвлеклись, потому что все прекрасно понимаем, что происходит. Как-то так.

- Вам удалось переключиться? Для сборной это глоток свежего воздуху после такого длительного перерыва от международных матчей?

- Безусловно, очень долго ждали сбор. Поэтому, конечно же, сборная нужна. Я очень рад, что мы все собрались. Очень рад, что провели официальную игру с другой сборной. Все прекрасно понимают, про что я. Это очень важно. Я доволен сбором. Повторюсь, что очень важно, что без серьезных травм у ребят.

- Как смотрелась игра со скамейки? Потому что она расположена очень низко, плюс перила мешают. Вы вообще видели, что происходит?

- Видел, да. Это стадион такой. Когда вообще смотришь футбол, не совсем удобно.