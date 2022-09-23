В Киргизии оценили возможный переход сборной России в АФК

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев высказался относительно потенциального перехода России в Азиатскую конфедерацию.

«Если вдруг РФС станет членом АФК, то наша конфедерация от этого точно не проиграет. Сразу возникнет много вопросов, связанных с финансами, логистикой и так далее, однако АФК от этого только выиграет», – заявил чиновник, чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс». По мнению функционера, плюсами для Азии станут увеличившиеся размеры конфедерации, а также развитие всего региона. Букуев также вспомнил, что аналогичный переход совершала Австралия, которая также присоединилась к АФК в 2006 году.

Россия проведёт товарищеский матч в Бишкеке 24 сентября. Начало поединка с Киргизией запланировано на 17:00 по московскому времени. Для подопечных Валерия Карпина этот спарринг станет первой игрой с ноября прошлого года.