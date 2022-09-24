Белоус: «Сборной России повезло с результатом»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал победу сборной России над сборной Киргизии (2:1).

«Сборной России повезло с результатом, потому что игра была ничейной. В конце Киргизия подсела, а вообще наш соперник ни в чем не уступал», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Функционер заявил, что теперь будет интересно посмотреть на нашу национальную команду в матче со сборной Ирана, потому что это хороший соперник, такие встречи очень полезны.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Ирана должен состояться 15 или 16 ноября, игра может пройти в Тегеране или в Катаре.