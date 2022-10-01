Караваев поделился эмоциями от игры против сборной Киргизии

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своих эмоциях от недавнего выезда национальной команды России в Киргизию.

По мнению игрока, была необходима игра на международном уровне. «Играть между собой или с командами из России — это немного не то. В Бишкеке пришли болельщики, собрался полный стадион. Чувствовалось, что это игра именно за сборную», – заявил фланговый футболист пресс-службе петербургского клуба. По словам Караваева, в поездке в столицу Киргизии игроки зарядились положительными эмоциями.

Напомним, что Россия одержала тяжелую победу со счётом 2:1. Сам Караваев был на поле в Бишкеке с капитанской повязкой в своём 21-м матче в футболке сборной.

