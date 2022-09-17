Валуев не верит в допуск России до Евро-2024

Знаменитый в прошлом боксёр, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев высказался о призыве МВД Германии не допустить Россию и Белоруссию до участия в Евро-2024.

«Безусловно, это недопустимо. Неизвестно, повлияет ли их письмо на решение организации, но «причины» не допустить нашу сборную в Германии всегда найдутся», – отметил чемпион мира в интервью изданию Sport24.

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 пройдёт именно в Германии. На данный момент нет решения относительно участия в отборочном этапе подопечных Валерия Карпина.

