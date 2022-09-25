Гацкан: «Киргизия иногда выглядела лучше России»

Сборная России в субботу, 24 сентября, провела товарищеский поединок против национальной команды Киргизии. Своим мнением об этом матче поделился экс-хавбек «Ростова» Александр Гацкан.

«В первом тайме сборная Киргизии играла наравне с Россией. Иногда выглядели даже лучше. Киргизия мне понравилась, а от сборной России ожидал большего», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отпраздновала волевую победу со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 89-й минуте.

В ноябре подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Ирана. Также сообщалось, что может состояться спарринг против Боснии и Герцеговины.