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Чемпионат мира по футболу 2022

Титов дал прогноз на матч России против Киргизии

 
24 Сентября 2022 • 07:58 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
1 10.50 X 6.50 2 1.28
Через 7 ч. 51 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от товарищеского поединка против национальной Киргизии.

«Жду победы России, но игра будет плотной, соперник будет кусаться, поэтому сыграю через тотал меньше 3,5 мяча. 2:0, 3:0 - что-то в таком духе должно получиться», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Киргизии и России состоится в Бишкеке сегодня, 24 сентября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

На ноябрь у подопечных Валерия Карпина намечены два спарринга – против сборных Ирана и Боснии и Герцеговины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Егор Титов сборная Киргизии
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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