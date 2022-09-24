Титов дал прогноз на матч России против Киргизии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от товарищеского поединка против национальной Киргизии.

«Жду победы России, но игра будет плотной, соперник будет кусаться, поэтому сыграю через тотал меньше 3,5 мяча. 2:0, 3:0 - что-то в таком духе должно получиться», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Киргизии и России состоится в Бишкеке сегодня, 24 сентября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

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