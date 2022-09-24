Тихонов — о первом тайме матча Киргизия – Россия: Сказать, что понравился футбол — наверное, нет

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру сборной России в первом тайме товарищеского матча с Киргизией.

Тихонов сказал в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» о том, что ему не понравился футбол в первой половине встречи, у киргизов присутствуют хорошие эмоции, они играют на своем поле, у них неплохая организация игры, а у нашей сборной пока не все получается. Эксперт считает, что проблема может заключаться в плохом настрое на матч, присутствует несыгранность.

За прямой текстовой трансляцией товарищеской встречи между сборными России и Киргизии можно следить на портале LiveResult.ru.