Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Хлусевич: «Всегда прекрасно дебютировать за сборную»

 
24 Сентября 2022 • 19:29 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался после победы над сборной Киргизии (2:1).

«Всегда прекрасно дебютировать за сборную. Главное — победа. С какими эмоциями слушал сегодня гимн? Гимн — это наше величие», — передает слова Хлусевича «Матч ТВ».

Футболист отметил, что было тяжелое поле, которое наложило определенный отпечаток на игру.

Голами за сборную России отметились Александр Соболев (пенальти) и Даниил Уткин. Эта игра была первой для нашей национальной команды в текущем календарном году. Следующий контрольный матч сборная России проведет в ноябре со сборной Ирана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Даниил Хлусевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
20:23 · Чемпионат мира 2022
Комличенко: «Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше»
20:13 · Чемпионат мира 2022
Соболев: «Самые лучшие эмоции от игры за сборную»
19:58 · Чемпионат мира 2022
​Сборные России и Киргизии встретятся снова
19:56 · Чемпионат мира 2022
Осинькин заявил, что сборная нам точно нужна
19:51 · Чемпионат мира 2022
​Карпин объяснил, почему Сафонов провёл полный матч в Киргизии
19:47 · Чемпионат мира 2022
Баженов: Я верил в победу сборной России, но мы её не заслужили
19:45 · Чемпионат мира 2022
​Карпин отреагировал на критику сборной России
19:40 · Чемпионат мира 2022
«Уже все научились играть в футбол»: Канчельскис прокомментировал тяжёлую победу России в Киргизии
19:37 · Чемпионат мира 2022
Тарханов — о победе сборной России: «Хорошо, что выиграли, но впечатления не очень»
19:30 · Чемпионат мира 2022
Даниил Уткин: «Не считаю, что это был какой-то товарищеский матч, у меня были эмоции, что это официальный матч» 1
19:29 · Чемпионат мира 2022
Хлусевич: «Всегда прекрасно дебютировать за сборную»
19:18 · Чемпионат мира 2022
Кичин заявил, что эта сборная России не смогла бы достойно сыграть на чемпионате мира
19:18 · Чемпионат мира 2022
​Видео гола Уткина, который принёс сборной России победу видео
19:12 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «Безусловно, очень долго ждали сбор, поэтому, конечно же, сборная нужна»
18:53 · Чемпионат мира 2022
​Уткин забил в дебютном матче за сборную России
Все новости
Рекомендуем