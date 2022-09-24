Хлусевич: «Всегда прекрасно дебютировать за сборную»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался после победы над сборной Киргизии (2:1).

«Всегда прекрасно дебютировать за сборную. Главное — победа. С какими эмоциями слушал сегодня гимн? Гимн — это наше величие», — передает слова Хлусевича «Матч ТВ».

Футболист отметил, что было тяжелое поле, которое наложило определенный отпечаток на игру.

Голами за сборную России отметились Александр Соболев (пенальти) и Даниил Уткин. Эта игра была первой для нашей национальной команды в текущем календарном году. Следующий контрольный матч сборная России проведет в ноябре со сборной Ирана.