Александр Кержаков: «Нам нужны любые международные матчи»

Бывший российский нападающий и тренер, Александр Кержаков, прокомментировал нынешнее положение российской сборной, которая с трудом находит себе конкурентоспособных спарринг-партнеров для проведения товарищеских матчей.

Кержаков считает, что в сложившейся ситуации действительно важны любые игры.

- Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным сказав, что сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного. Но если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры, - заявил Кержаков в интервью «Спорт-экспресс».