Андрей Мостовой: «Поле очень тяжёлым было»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и Андрей Мостовой, нападающий российской сборной, считает, что результат мог бы быть убедительнее, если бы поле было получше.

- Тяжелая игра. Они играли дома, хорошая атмосфера. Очень тяжелое поле. Все круто, соскучились по такой атмосфере. Тем более, игра за сборную. Хорошо, что и за нас тоже болели. Хорошая, дружественная атмосфера, - цитирует Мостового издание «Спорт-экспресс».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.