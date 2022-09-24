Александр Кержаков поделился ожиданиями игры сборной России против Киргизии

Бывший футболист российской национальной команды Александр Кержаков поделился ожиданиями от встречи сборной против Киргизии.

«Хочется, чтобы России победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», – заявил бывший форвард «Зенита» в интервью «Чемпионату».

Также специалист отметил, что для подопечных Валерия Карпина предстоящий матч станет хорошим опытом из-за долгого простоя. Более того, по мнению Кержакова, наставник сможет посмотреть немалое количество новичков.

Напомним, что в статусе тренера Александр возглавлял юношескую сборную России, а также «Пари НН».

