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Чемпионат мира по футболу 2022

Александр Кержаков поделился ожиданиями игры сборной России против Киргизии

 
24 Сентября 2022 • 12:16 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 4 ч. 16 мин.

Бывший футболист российской национальной команды Александр Кержаков поделился ожиданиями от встречи сборной против Киргизии.

«Хочется, чтобы России победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», – заявил бывший форвард «Зенита» в интервью «Чемпионату».

Также специалист отметил, что для подопечных Валерия Карпина предстоящий матч станет хорошим опытом из-за долгого простоя. Более того, по мнению Кержакова, наставник сможет посмотреть немалое количество новичков.

Напомним, что в статусе тренера Александр возглавлял юношескую сборную России, а также «Пари НН».
 

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Сборная России Александр Кержаков
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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