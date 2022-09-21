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Джикия возобновил тренировки в сборной России

 
21 Сентября 2022 • 11:50 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия возобновил тренировки на сборе национальной команды. Об этом рапортует пресс-служба сборной. Ранее 28-летний футболист пропустил занятие команды.

В данный момент подопечные Валерия Карпина ведут подготовку к товарищескому поединку против сборной Кыргызстана. Встреча состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке.

Накануне было объявлено, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы - 2024. Таким образом, национальная команда пропустит континентальный турнир, который пройдет в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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