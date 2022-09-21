Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Чеферин верит в скорое возвращение сборной России

 
21 Сентября 2022 • 23:04 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об отстранении российской национальной команды от участия в Евро-2024.

«Сегодня это не решение. Решение об отстранении сборной России и российских клубов было до дальнейшего уведомления», – заявил глава европейской футбольной организации в интервью L’Equipe. Таким образом, по словам Чеферина, в силе остаётся изначальное решение УЕФА от февраля текущего года. Более того, чиновник верит, что сборная в скором времени сможет вернуться на международную арену после урегулирования ситуации.

Напомним, что накануне РФС подтвердил отстранение национальной команды от участия в чемпионате Европы – 2024.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России УЕФА Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
21 Сентября
23:13 · Чемпионат мира 2022
Рюдигер высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре
23:04 · Чемпионат мира 2022
Чеферин верит в скорое возвращение сборной России
21:30 · Чемпионат мира 2022
Бывший президент «Локомотива» раскритиковал отстранение России от Евро-2024
21:06 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь считает Левандовского лучшим форвардом мира
20:57 · Чемпионат мира 2022
Дешам рассказал о перспективах Жиру сыграть на ЧМ-2022
18:38 · Чемпионат мира 2022
​KFC извинилась перед Мбаппе
17:27 · Чемпионат мира 2022
​«Матч ТВ» покажет матч сборной России против Кыргызстана 3
16:41 · Чемпионат мира 2022
​Газзаев высказался о том, как нужно добиваться снятия футбольных санкций с России - тренер привёл пример Англии
16:25 · Италия. Серия А
Иммобиле предположил, почему в сборной Италии он не такой яркий, как в «Лацио»
16:18 · Чемпионат мира 2022
​Иммобиле объяснил, почему остался в сборной Италии
15:31 · Франция. Лига 1
​В KFC высказались о «капризах» Мбаппе 1
15:15 · Чемпионат мира 2022
​Капелло отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024
15:08 · Россия. Премьер-лига
​Кривцов уехал из сборной России
14:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов поддержал идею вступления сборной России в Азиатскую конфедерацию
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Целое поколение может остаться без крупных турниров» – Самедов о недопуске сборной России к Евро-2024
Все новости
Рекомендуем