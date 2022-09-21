Чеферин верит в скорое возвращение сборной России

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об отстранении российской национальной команды от участия в Евро-2024.

«Сегодня это не решение. Решение об отстранении сборной России и российских клубов было до дальнейшего уведомления», – заявил глава европейской футбольной организации в интервью L’Equipe. Таким образом, по словам Чеферина, в силе остаётся изначальное решение УЕФА от февраля текущего года. Более того, чиновник верит, что сборная в скором времени сможет вернуться на международную арену после урегулирования ситуации.

Напомним, что накануне РФС подтвердил отстранение национальной команды от участия в чемпионате Европы – 2024.

