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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макарчук надеется, что сборную России допустят до чемпионата Европы

 
16 Сентября 2022 • 13:15 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 13:00

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук высказался о попадании в состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

Напомним, 24 сентября сборная России в товарищеском матче встретится с командой Кыргызстана. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

26-летний футболист отметил, что для него попадание в сборную — это большая мотивация, несмотря на то, что ранее все российские команды были отстранены от международных турниров.

«Конечно, все расстроены, что не еврокубков, что Россия отстранена от чемпионата мира. Надо продолжать дальше работать, а время всё покажет. Может быть, нас допустят до чемпионата Европы. Надо ждать», — приводит слова Макарчука «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» 11 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сочи Артём Макарчук
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