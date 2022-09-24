Осинькин заявил, что сборная нам точно нужна

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу сборной России над сборной Киргизии (2:1).

«Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч. Нужно было показать, что национальная команда есть», — цитирует слова Осинькина Sport 24.

Специалист отметил, что на качестве игры сборной сказалось большое количество новичков в составе и состояние поля, которое было плохого качества.

Осинькин добавил, что для футболистов самарского клуба сделан большой шаг вперед, потому что их приглашают в состав национальной команды.

В следующем матче сборная России встретится с Ираном в ноябре.