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Чемпионат мира по футболу 2022

Гаджиев считает, что Карпин должен остаться в сборной России

26 Сентября 2022 • 13:47 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Известный специалист Гаджи Гаджиев дал комментарий относительно слухов об уходе Валерия Карпина с должности наставника национальной команды России.

«Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает. Правда, сейчас нагрузка легкая — особо серьезной работы нет. Все равно надо, чтобы сборная была», — цитирует Гаджиева издание «Чемпионат».

Напомним, что соглашение между Карпиным и РФС подходит к концу в декабре текущего года. Сам Валерий Георгиевич отказался комментировать слухи.

Под его руководством сборная показывает хороший результат. В восьми встречах было одержано шесть побед при одной ничье и поражении в Хорватии в последнем туре отбора на ЧМ-2022.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Сборная России
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