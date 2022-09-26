Гаджиев считает, что Карпин должен остаться в сборной России

Известный специалист Гаджи Гаджиев дал комментарий относительно слухов об уходе Валерия Карпина с должности наставника национальной команды России.

«Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает. Правда, сейчас нагрузка легкая — особо серьезной работы нет. Все равно надо, чтобы сборная была», — цитирует Гаджиева издание «Чемпионат».

Напомним, что соглашение между Карпиным и РФС подходит к концу в декабре текущего года. Сам Валерий Георгиевич отказался комментировать слухи.

Под его руководством сборная показывает хороший результат. В восьми встречах было одержано шесть побед при одной ничье и поражении в Хорватии в последнем туре отбора на ЧМ-2022.