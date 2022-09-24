На матче между Киргизией и Россией ожидается аншлаг

По информации работника компании, реализующей билеты на поединок национальных команд Киргизии и России, вечером на стадионе ожидается аншлаг.

«На вчерашний день с учетом пригласительных и проданных билетов реализовано порядка 75% от общего количества. Думаем, будет полный стадион», — приводит слова работника издание ТАСС. В качестве аргумента он выделил высокие темпы реализации билетов и огромный ажиотаж.

Напомним, что сегодня вечером российская сборная впервые выйдет на поле в 2022 году. Стартовый свисток на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке прозвучит в 17:00 по московскому времени.

