Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

На матче между Киргизией и Россией ожидается аншлаг

 
24 Сентября 2022 • 09:35 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
1 10.50 X 6.50 2 1.28
Через 5 ч. 44 мин.

По информации работника компании, реализующей билеты на поединок национальных команд Киргизии и России, вечером на стадионе ожидается аншлаг.

«На вчерашний день с учетом пригласительных и проданных билетов реализовано порядка 75% от общего количества. Думаем, будет полный стадион», — приводит слова работника издание ТАСС. В качестве аргумента он выделил высокие темпы реализации билетов и огромный ажиотаж.

Напомним, что сегодня вечером российская сборная впервые выйдет на поле в 2022 году. Стартовый свисток на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке прозвучит в 17:00 по московскому времени.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КИРГИЗИЯ РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
10:14 · Чемпионат мира 2022
Александр Мостовой: «Уверен, что Россия разгромит Киргизию»
09:59 · Чемпионат мира 2022
Игрок сборной Аргентины: «Когда начнётся чемпионат мира, мы попадём в ад»
09:38 · Чемпионат мира 2022
Саттон оценил шансы Англии выиграть ЧМ-2022
09:35 · Чемпионат мира 2022
На матче между Киргизией и Россией ожидается аншлаг
09:32 · Чемпионат мира 2022
Экс-игрок «Спартака» Мор: «Россия должна разорвать Киргизию»
09:26 · Чемпионат мира 2022
Луис Суарес оценил шансы Уругвая на ЧМ-2022
09:00 · Чемпионат мира 2022
Сборная Бразилии потерпела всего одно поражение в 17 последних матчах
08:42 · Чемпионат мира 2022
Мбаппе рассказал о причинах конфликта с руководством сборной
08:31 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «После матча с Киргизией игроки сборной России почувствуют себя великими» 2
08:23 · Чемпионат мира 2022
Баженов сделал прогноз на матч Киргизия - Россия
08:11 · Чемпионат мира 2022
Дасаев рассказал, как относится к матчу России с Киргизией
07:58 · Чемпионат мира 2022
Титов дал прогноз на матч России против Киргизии
07:12 · Германия. Бундеслига
Важный игрок «Баварии» получил травму в товарищеском матче
07:02 · Чемпионат мира 2022
Ришарлисон обратился к болельщикам сборной Бразилии
06:44 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий рассказал, что думает о матче России против Киргизии
Все новости
Рекомендуем