Уилкшир не верит в матч России против Австралии

Бывший защитник столичного «Динамо» Люк Уилкшир высказал своё отношение о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина встретятся с Киргизией, Ираном, а также под вопросом находится игра против Боснии и Герцеговины. По мнению Люка, главной целью таких матчей является сбор футболистов для выступления на международном уровне, а также сохранение игровых связей. Что же касается ситуации вокруг матча с боснийцами, то Уилкшир считает, что нужно отнестись к реакции балканцев с уважением.

Также он ответил на вопрос «РБ Спорт» относительно вероятности игры против Австралии. «Что касается Австралии, это надо спрашивать у федерации, но я не уверен, что там дали бы положительный ответ», – рассказал бывший футболист «Динамо».

В составе москвичей Уилкшир суммарно провел семь лет, а также шесть встреч в футболке «Терека» в 2016 году.

