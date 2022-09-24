Баженов: Я верил в победу сборной России, но мы её не заслужили

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу сборной России над сборной Киргизии (2:1).

«Выиграли не по игре, очень удручает. Тенденции нет, не хочется сразу набрасываться на ребят, но мы не заслужили победу», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что киргизы провели максимально хороший матч, а наша сборная приехала с чересчур большой уверенностью, и Киргизия могла наказать за это, но так получилось, счет не по игре.

При этом Баженов заявил, что все равно верил в победу сборной России, даже когда проигрывали 0:1 и игра не получалась.

Следующий матч Россия проведет в ноябре с Ираном.