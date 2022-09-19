Реакция Карпина на слухи об отмене матча с Кыргызстаном

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин высказался насчет возможной отмены товарищеского поединка против команды Кыргызстана, запланированного на 24 сентября.

«Слежу ли за ситуацией? Нечего следить. Скажут «поедем» - значит поедем, не скажут - не поедем», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Кыргызстана должна состояться в Бишкеке.

Кроме того, Российский футбольный союз подобрал для команды Валерия Карпина еще двух потенциальных соперников. В ноябре сборная России может провести матчи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.