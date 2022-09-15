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Чемпионат мира по футболу 2022

Кавазашвили оценил решение Карпина привлечь молодёжь в сборную России

 
15 Сентября 2022 • 23:20 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 13:00

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили в позитивных тонах отозвался о решении наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать на предстоящую поездку в Киргизию большое число молодых игроков.

«Ко всем контрольным матчам надо всегда подходить с перспективой того, что кто-то из юных футболистов закрепится в основном составе. Поэтому и идет смотр пополнения, тем более что есть возможность проверить наших футболистов в матче с не очень сильной сборной Киргизии», – отметил участник ЧМ-1970 в Мексике РИА Новости.

Шанс дебютировать в футболке национальной сборной в гостевом поединке в Бишкеке получили сразу 12 футболистов. Матч против сборной Киргизии пройдет на гостевом поле 24 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили
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