Кавазашвили оценил решение Карпина привлечь молодёжь в сборную России

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили в позитивных тонах отозвался о решении наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать на предстоящую поездку в Киргизию большое число молодых игроков.

«Ко всем контрольным матчам надо всегда подходить с перспективой того, что кто-то из юных футболистов закрепится в основном составе. Поэтому и идет смотр пополнения, тем более что есть возможность проверить наших футболистов в матче с не очень сильной сборной Киргизии», – отметил участник ЧМ-1970 в Мексике РИА Новости.

Шанс дебютировать в футболке национальной сборной в гостевом поединке в Бишкеке получили сразу 12 футболистов. Матч против сборной Киргизии пройдет на гостевом поле 24 сентября.