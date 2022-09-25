Тихонов неприятно удивлён игрой российской сборной

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и его события попросили прокомментировать Андрея Тихонова - бывшего футболиста российской сборной. Он считает, что российская команда сыграла бледно.

- Удивила столь блеклая игра, по ней огромные вопросы. То, что показала сборная России — не впечатлило никого, а, возможно, и расстроило. Победу объективной сложно назвать, ничья была более логичным исходом, - цитирует Тихонова издание РБК Спорт.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.