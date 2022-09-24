​Сборная России не смогла обыграть Киргизию в первом тайме

В субботу вечером российская сборная проводит товарищеский матч против Киргизии. Реализовать перевес в классе команде Валерия Карпина в первом тайме не удалось – на перерыв футболисты отправились при счёте 1:1 на табло. За сборную России голом отметился Александр Соболев – нападающий реализовал пенальти.

Следить за вторым таймом матча сборных Киргизии и России можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что для сборной России в матч в Киргизии является первым в 2022 календарном году. Из-за санкций УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина в официальных турнирах не участвует.