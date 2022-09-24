Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России не смогла обыграть Киргизию в первом тайме

 
24 Сентября 2022 • 17:53 Комментировать
Киргизия
1:1
РОССИЯ
1 10.50 X 6.50 2 1.28
2-й тайм

В субботу вечером российская сборная проводит товарищеский матч против Киргизии. Реализовать перевес в классе команде Валерия Карпина в первом тайме не удалось – на перерыв футболисты отправились при счёте 1:1 на табло. За сборную России голом отметился Александр Соболев – нападающий реализовал пенальти.

Следить за вторым таймом матча сборных Киргизии и России можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что для сборной России в матч в Киргизии является первым в 2022 календарном году. Из-за санкций УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина в официальных турнирах не участвует.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КИРГИЗИЯ РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
18:53 · Чемпионат мира 2022
​Уткин забил в дебютном матче за сборную России
18:50 · Чемпионат мира 2022
Дзанетти: Месси не надо выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим
18:20 · Чемпионат мира 2022
​Тадич отказался носить повязки в поддержку ЛГБТ и Украины
18:16 · Чемпионат мира 2022
Тихонов — о первом тайме матча Киргизия – Россия: Сказать, что понравился футбол — наверное, нет
18:15 · Чемпионат мира 2022
​Карпин сделал 10 замен в перерыве матча сборной России 1
17:53 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России не смогла обыграть Киргизию в первом тайме
17:41 · Чемпионат мира 2022
​Соболев стал автором первого гола сборной России в 2022 году
17:36 · Чемпионат мира 2022
​При Карпине в сборной России было 7 капитанов в 8 матчах
17:29 · Чемпионат мира 2022
​Тренер сборной Аргентины объяснил, почему Дибала не сыграл с Гондурасом
16:54 · Чемпионат мира 2022
​В РФС назвали санкции УЕФА и ФИФА незаконными 2
16:28 · Чемпионат мира 2022
​Это’О: Задача сборной Камеруна – финал чемпионата мира
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин отреагировал на попадание двух игроков «Крыльев Советов» в основу сборной России
16:03 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, кто будет капитаном сборной России в Киргизии
15:56 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России назвала состав на матч с Киргизией
15:18 · Испания. Ла Лига
​Араухо может быть прооперирован – он рискует пропустить чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем