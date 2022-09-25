Сенников: «Ожидал более убедительной победы»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и его события попросили прокомментировать Дмитрия Сенникова - бывшего футболиста российской сборной. Он считает, что российская команда сыграла неубедительно.

- В первом тайме мы увидели какую-то неслаженную игру. Видно было, что не хватает сыгранности. В целом, да, результат хороший, но, учитывая статус товарищеской игры, конечно, и настрой немножко не такой, как на официальные встречи, но, разумеется, хотелось большего - более убедительной победы, - цитирует Сенникова издание Rusfootball.info.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.