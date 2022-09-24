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Чемпионат мира по футболу 2022

​Стало известно, кто будет капитаном сборной России в Киргизии

 
24 Сентября 2022 • 16:03 Комментировать
Киргизия
0:0
РОССИЯ
1 10.50 X 6.50 2 1.28
1-й тайм

В субботу российская национальная сборная проведёт свой первый матч в 2022 году. Команда Валерия Карпина сыграет против Киргизии на поле соперника.

Состав сборной России, который выбрал Валерий Карпин на игру, уже был объявлен. С капитанской повязкой команду выведет на поле защитник Вячеслав Караваев.

На клубном уровне Вячеслав Караваев выступает за питерский «Зенит». За сборную России защитник провёл 20 матчей, в которых забил два гола.

Следить за ходом товарищеского матча между сборными Киргизии и России во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Караваев
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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