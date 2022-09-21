Самедов поддержал идею вступления сборной России в Азиатскую конфедерацию

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поддержал идею вступления нашей страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это юридический вопрос, но в данной ситуации переход в Азию был бы неплохим. Но не думаю, что всё так просто», — приводит слова Самедова Metaratings.

Напомним, ранее сборную России отстранили от участия в Евро-2024, а до этого не допустили до стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре. Последний на сегодняшний день официальный матч сборная России провела в ноябре прошлого года против Хорватии (0:1).

Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 24 сентября против сборной Кыргызстана. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.