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Чемпионат мира по футболу 2022

Самедов поддержал идею вступления сборной России в Азиатскую конфедерацию

 
21 Сентября 2022 • 14:45 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поддержал идею вступления нашей страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это юридический вопрос, но в данной ситуации переход в Азию был бы неплохим. Но не думаю, что всё так просто», — приводит слова Самедова Metaratings.

Напомним, ранее сборную России отстранили от участия в Евро-2024, а до этого не допустили до стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре. Последний на сегодняшний день официальный матч сборная России провела в ноябре прошлого года против Хорватии (0:1).

Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 24 сентября против сборной Кыргызстана. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов Азиатская конфедерация
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