​Коваленко рассказал, как получил в сборной России номер Дзюбы

Александр Коваленко в субботу дебютировал за сборную России – полузащитник «Крыльев Советов» вышел с первых минут на товарищеский матч против Киргизии. Коваленко играл под 22-м номером, который ранее в национальной команде носил известный нападающий Артём Дзюба. Полузащитник высказался на этот счёт.

«Да, знаю. Но какой номер выдают в сборной, под таким ты и играешь. Ничего необычного», - высказался Коваленко, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России обыграла Киргизию на поле соперника со счётом 2:1. Авторами результативных ударов стали Александр Соболев и Даниил Уткин.