Шалимов: «Вообще непонятно, что там за киргизы, что с ними»

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, Игорь Шалимов с нетерпением ждет матча между сборными Киргизии и России. Бывший нападающий московского «Спартака» и миланского «Интера» затруднился ответить, чего ему ждать от матча.

По мнению Шалимова, загадкой является не только нынешняя форма российской сборной, но и киргизской также.

- Давайте игру посмотрим. Там, может быть, и можно будет что-то сказать, что сейчас-то. Там вообще ничего непонятно, что за киргизы, - цитирует Шалимова РИА Новости.

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.