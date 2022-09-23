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Чемпионат мира по футболу 2022

Гаджиев не верит в лёгкую победу России над Киргизией

 
23 Сентября 2022 • 14:00 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
1 12.00 X 6.30 2 1.26
24.09 16:00

Известный отечественный тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение относительно предстоящего поединка национальных команд России и Киргизии.

«Уровень киргизского футбола ниже нашего, но если идет хорошая работа в коллективе, то сборной России придется тяжело. В таком случае команда Карпина выиграет, но не с крупным счетом», – отметил тренер в интервью «РБ Спорт». По его словам, в футбол умеют играть везде, поэтому организованность киргизской сборной окажет сопротивление более мастеровитой российской команде.

До первого матча сборной России в 2022 году остался день. В 17:00 24 сентября судья даст стартовый свисток игре в Бишкеке.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России сборная киргизии
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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