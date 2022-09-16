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Чемпионат мира по футболу 2022

Комличенко - о непопадании в сборную: «Был не в лучшей форме»

 
16 Сентября 2022 • 18:44 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 13:00

Форвард «Ростова» Николай Комличенко порадовался вызову в сборную России после некоторой паузы. Временное отсутствие в главной команде страны футболист считает логичным: «Наверное, я был не в лучшей форме. Были игроки сильнее, которые играли и забивали, и надобности во мне не было», - приводит слова Комличенко РФС.

Что касается своего прогресса, нападающий благодарит наставника Валерия Карпина, который весной этого года вернулся в «Ростов».

Напомним, что скоро российская команда сыграет на выезде против Кыргызстана, это будет товарищеская встреча. 19-22 сентября подопечные Валерия Карпина будут тренироваться в Новогорске.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Николай Комличенко
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