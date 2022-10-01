Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Вратарь Прудников: «Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы»

01 Октября 2022 • 15:39 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Алексей Прудников сомневается в том, что РФС или Олимпийский комитет в России устроят мероприятия по случаю 35-й годовщины последней победы советских игроков на олимпийских играх, так как, по мнению Прудникова, футболистам прошлого не уделяют должного внимания.  

«Если сами в 2023 году ничего не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы», — цитирует Прудникова «Чемпионат».

Прудников завершил игровую карьеру в 1999 году, после чего занялся тренерской деятельностью. Последним местом работы спортсмена был казахстанский «Окжетпес», где он тренировал вратарей команды. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ссср Алексей Прудников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:39 · Чемпионат мира 2022
Вратарь Прудников: «Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы»
14:39 · Чемпионат мира 2022
Караваев поделился эмоциями от игры против сборной Киргизии
14:27 · Чемпионат мира 2022
Роналду не попадёт на постер к чемпионату мира-2022 1 слухи
14:09 · Россия. Премьер-лига
В Федерации футбола Армении опровергли новость о переговорах с Талалаевым
13:16 · Чемпионат мира 2022
Ковач — о возможном матче России и Чехии: «Какая к чёрту политика? Зачем это всё?»
12:19 · Испания. Ла Лига
Суарес рассказал о первом впечатлении от Федерико Вальверде
10:43 · Англия. Премьер-лига
Сборная Франции несёт первые потери перед ЧМ-2022
10:24 · Испания. Ла Лига
Суарес назвал Луиса Энрике лучшим тренером в своей карьере
09:51 · Россия. Премьер-лига
Талалаев может возглавить сборную Армении
30 Сентября
22:27 · Чемпионат мира 2022
Бэйл занялся выпуском своего пива
18:51 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Не думаю, что чемпионат мира в ноябре – хорошая идея»
29 Сентября
23:02 · Испания. Ла Лига
Иско: «Хочу помочь сборной Испании на ЧМ-2022»
21:21 · Испания. Ла Лига
Врачи Араухо сообщили, когда игрок вернётся на поле
15:52 · Чемпионат мира 2022
Адиев признался, что ему было интересно возглавить сборную России
11:19 · Италия. Серия А
Данило назвал цель сборной Бразилии на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем