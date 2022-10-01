Вратарь Прудников: «Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы»

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Алексей Прудников сомневается в том, что РФС или Олимпийский комитет в России устроят мероприятия по случаю 35-й годовщины последней победы советских игроков на олимпийских играх, так как, по мнению Прудникова, футболистам прошлого не уделяют должного внимания.

«Если сами в 2023 году ничего не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы», — цитирует Прудникова «Чемпионат».

Прудников завершил игровую карьеру в 1999 году, после чего занялся тренерской деятельностью. Последним местом работы спортсмена был казахстанский «Окжетпес», где он тренировал вратарей команды.