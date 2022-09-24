Гаджиев считает, что сборная Киргизии заслужила ничейного результата с Россией

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча между сборными России и Киргизии (2:1).

«Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче. Но у них было несколько провалов и ошибок, которые привели к пропущенному мячу в конце матча. Но играли они достойно», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Функционер заявил, что прошли те времена, когда на одной ноге можно было обыграть всех, сейчас невозможно одержать победу, не прилагая усилий для этого, у нас нет большого превосходства в мастерстве, поэтому, надевая футболку сборной России, нужно отдавать все свои силы на поле.