Селюк: «Лучше бы сыграли со сборной легионеров РПЛ»

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, футбольный агент Дмитрий Селюк будет следить за матчем между киргизской и российской сборными. Однако он считает уровень соперника слишком низким для российской команды.

По мнению Селюка, российской сборной было бы лучше сыграть с командой, составленной из легионеров РПЛ.

- Если ещё проиграть Киргизии, то с футболом нужно заканчивать. Не знаю, какую цель будет ставить Валерий Карпин, но я считаю, что лучше бы провели матч со сборной легионеров против сборной России, - цитирует Селюка Metaratings.ru.

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября в Бишкеке, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.