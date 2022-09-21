Кафанов высказался об отстранении сборной России от Евро-2024

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался об отстранении сборной от участия в Евро-2024.

«Очень жаль, что так получилось с чемпионатом Европы. Мне грустно, что так все сложилось», – отметил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Кафанов рассказал, что главный тренер сборной Валерий Карпин полностью доверяет Виталию Витальевичу отбор голкиперов в национальную команду, однако специалисту по вратарям всё равно нужно объяснять свой итоговый выбор.

Напомним, что Россия пропустит первый чемпионат Европы с 2000 года. Континентальное первенство состоится в Германии летом 2024 года.

