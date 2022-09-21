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Чемпионат мира по футболу 2022

Билялетдинов отреагировал на отстранение России от Евро-2024

 
21 Сентября 2022 • 07:05 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об отстранении сборной России от квалификации чемпионата Европы – 2022. Такое решение принял УЕФА.

«Меня не удивило решение УЕФА. У меня не было надежд - это ожидаемое решение. Сейчас спорт и политика слились в одно, поэтому ничего удивительного здесь нет», - приводятся слова Билялетдинова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 состоится в Германии 9 октября.

Сборная России вскоре проведет товарищеский поединок против национальной команды Кыргызстана. Встреча состоится в Бишкеке 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динияр Билялетдинов евро-2024
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