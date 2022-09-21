Билялетдинов отреагировал на отстранение России от Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об отстранении сборной России от квалификации чемпионата Европы – 2022. Такое решение принял УЕФА.

«Меня не удивило решение УЕФА. У меня не было надежд - это ожидаемое решение. Сейчас спорт и политика слились в одно, поэтому ничего удивительного здесь нет», - приводятся слова Билялетдинова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 состоится в Германии 9 октября.

Сборная России вскоре проведет товарищеский поединок против национальной команды Кыргызстана. Встреча состоится в Бишкеке 24 сентября.