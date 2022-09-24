В субботу сборная России провела свой первый матч в 2022 году. Команда Валерия Карпина на выезде обыграла Киргизию со счётом 2:1. Вырвать победу российская национальная команда смогла в концовке. Результативным ударом со средней дистанции отметился полузащитник Даниил Уткин. Пресс-служба сборной России показала видео этого гола.

Теперь сборная России соберётся в ноябре. Команда должна сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной, но не исключено, что в расписании произойдут изменения. Следите за новостями.

Как известно, в ближайшее время сборная России из-за санкций УЕФА и ФИФА будет проводить только товарищеские матчи.