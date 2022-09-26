Колосков: «Никуда Карпину уходить из сборной России не надо»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно возможного ухода Валерия Карпина с поста тренера сборной.

«Считаю, никуда Карпину уходить не надо. Тем более в связи с отсутствием официальных матчей у него сейчас нет в сборной такой нагрузки, как раньше», – заявил Колосков в интервью изданию «РИА Новости».

По его словам, текущий график национальной команды не помешает Карпину в работе с «Ростовом», из-за чего нет ни единой причины прекращать сотрудничество.

Напомним, что слухи появились на фоне истекающего в конце года контракта Валерия Георгиевича с РФС. Сам специалист подобную информацию отрицает. Под руководством Карпина российская сборная одержала шесть побед в восьми матчах. Последняя игра прошла 24 сентября против Киргизии и закончилась трудовой победой со счётом 2:1.