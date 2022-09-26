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Чемпионат мира по футболу 2022

Бушманов высказался о возможном переходе РФС в азиатскую зону

26 Сентября 2022 • 18:07 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов ответил на вопрос, стоит ли России переходить из европейской зоны в азиатскую.

«Давайте не торопиться. Важно, чтобы сборная проводила какие-то матчи. И была более мотивированной, чем в Бишкеке. Ведь рано или поздно мы вернемся в официальные турниры», — заявил Бушманов порталу «Плеймейкер».

Тренер считает, что в сложившейся ситуации не стоит отталкиваться от соперника, не так важно, с кем проводить матчи, необходимо демонстрировать свою лучшую игру, которую мы не увидели в Бишкеке.

Напомним, сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче со счетом 2:1, победный мяч забил Даниил Уткин в концовке встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России УЕФА Евгений Бушманов Азиатская конфедерация
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