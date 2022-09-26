Бушманов высказался о возможном переходе РФС в азиатскую зону

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов ответил на вопрос, стоит ли России переходить из европейской зоны в азиатскую.

«Давайте не торопиться. Важно, чтобы сборная проводила какие-то матчи. И была более мотивированной, чем в Бишкеке. Ведь рано или поздно мы вернемся в официальные турниры», — заявил Бушманов порталу «Плеймейкер».

Тренер считает, что в сложившейся ситуации не стоит отталкиваться от соперника, не так важно, с кем проводить матчи, необходимо демонстрировать свою лучшую игру, которую мы не увидели в Бишкеке.

Напомним, сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче со счетом 2:1, победный мяч забил Даниил Уткин в концовке встречи.