Газзаев: «Выиграли? Ну и хорошо»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и бывший наставник российской сборной Валерий Газзаев поделился своими впечатлениями о матча. Однако его мнение очень лаконично - Газзаев дал понять, что доволен результатом в большей степени, нежели игрой.

- Выиграли? Ну и хорошо, - цитирует Газзаева издание «Спорт-экспресс».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.