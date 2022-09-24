Тарханов — о победе сборной России: «Хорошо, что выиграли, но впечатления не очень»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу сборной России над сборной Киргизии (2:1).

«Сложно оценить эту игру. Первый тайм, мягко говоря, наши ребята провалили. Хорошо, что выиграли, но впечатления не очень», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в команде было много новых и молодых футболистов, многое не получилось на поле, но, наверное, Карпин ожидал этого. При этом специалист отметил, что во втором тайме сборная России стала лучше играть, в этом матче важно было познакомить новых футболистов с командой.

Следующий товарищеский матч Россия проведет в ноябре с Ираном.