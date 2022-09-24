Непомнящий рассказал, что думает о матче России против Киргизии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящей товарищеской встрече сборных Киргизии и России.

«Сборной нужно играть - это несомненно. Ожиданий от матча особо нет. Сборная Киргизии нам по зубам. Повторюсь, что сборной нужны такие матчи», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

Контрольный поединок между сборными Киргизии и России состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут спарринг с национальной командой Ирана. Также сообщалось о возможной организации спарринга с Боснией и Герцеговиной.